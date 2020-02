Aksel fra X-Factor før liveshow: - Hvordan fanden er det her sket?

- Vi kommer faktisk til at se programmet direkte, før vi selv er med i det.

19-årige Aksel Kempf fra Odense viser rundt i deltager-rummet lige ved siden af X-Factor-studiet i Brøndby. Her er et par sofaer, et par guitarer og en stor fladskærm.

Her kommer finalisterne fra dette års X-Factor til at følge med, når de andre deltagere går på scenen for at optræde fredag aften.

Okay, det her er faktisk Danmarks største scene. Hvordan fanden er det her sket? Aksel Kempf, X-Factor-deltager, Odense

- Lige nu er der faktisk ro på nerverne, men det skal nok nå at komme, siger Aksel Kempf.

Sammen med Magnus Lasse Petersen udgør Aksel Kempf duoen "Magnus og Aksel", som dommeren Ankerstjerne har udvalgt til at være én af hans tre live-finalister.

- Vi harmonerer godt

Faktisk blev Aksel Kempf dømt ude af dommeren Thomas Blachman efter sin optræden i programmets 5 Chair Challenge. Men Ankerstjerne, der har gruppe-kategorien, gav ham en chance til.

- Jeg blev sindssygt glad for at få en chance til, men man skal også passe på med de grupper, der bliver dannet. Det kan hurtigt blive forceret, siger Aksel Kempf.

Han ringede til Magnus Lasse Petersen, som han havde mødt tidligere i forbindelse med programmet. De to havde allerede fundet ud af, at de arbejdede godt sammen musikalsk.

Magnus havde også fået et opkald, og i sidste ende satte Ankerstjerne dem sammen i deres egen gruppe.

- Aksel er rigtig fed at arbejde sammen med, siger Magnus Lasse Petersen om sin fynske musik-kollega.

- Vi er gode til at give hinanden og plads. Og vi ved, hvem der skal tage hvilke stykker af sangen. Vi forstår hinanden. Så det er et perfekt match.

Udover Magnus og Aksel er der otte andre finalister. I løbet af de kommende seks uger skal de kæmpe om at blive i finaletruppen, indtil den endelige vinder bliver kåret.

- Hvordan fanden er det her sket?

Selvom de to drenge allerede har præsteret meget, husker han alligevel mødet med X-Factor studiet som noget helt særligt.

- Jeg tænkte: "Okay, det her er faktisk Danmarks største scene. Hvordan fanden er det her sket"? Det bliver mega fedt. Især fordi hvis du ryger ud af X-Factor, så er det bare slut, så der er virkelig meget på spil, siger Aksel Kempf.

De to fortæller, at de håber på at gå videre. Men selv hvis de ikke gør, er der håb for fremtiden.

- Det bliver fedt med al den erfaring, vi får med herfra, men det er musikken, det handler om, siger Aksel Kempf.

- Jeg tænker allerede meget over tiden efter, og hvordan man får en musikalsk karriere, når showet er slut, supplerer Magnus Lasse Petersen.

- Det er langt fra alle deltagere i X-Factor, der har formået det.

Hvis du vil se, om Magnus og Aksel klarer skærerne, bliver første liveshow sendt direkte på TV 2 fredag aften klokken 20.00.

Her skal de to drenge optræde med det populære nummer "Mother" af Charlie Puth.

Charlie Puth - Mother [Official Video]

