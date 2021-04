Aktion i Vollsmose: Politiet massivt til stede i Bøgeparken

Seks patruljevogne, flere vogne med civilklædt politi og en hundepatrulje er torsdag eftermiddag rykket ud til Bøgeparken i Vollsmose.

Ifølge TV 2 FYN oplysninger efterforsker ordensmagten en mulig skudepisode.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Fyns Politi for at få oplyst, hvad politiets aktion i Vollsmose handler om.

TV 2 FYNs reporter på stedet fortæller, at indsatslederen har fortalt naboer, at "der er sket noget alvorligt", men "ingen mennesker er kommet til skade".