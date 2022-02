Akut hjælp: Kampen mod negativ social kontrol skal styrkes i Odense

- Vi skal have flere kvinder med ikke-vestlig baggrund i arbejde. Det er afgørende for kvindernes frihed, det styrker virksomhedernes mulighed for at rekruttere arbejdskraft, og det er godt for kommunekassen. En kontrollerende mand eller kulturelle normer og traditioner må aldrig få lov at stå i vejen for at tage et job. Derfor er det både godt og vigtigt, at medarbejderne nu får adgang til mere hjælp og flere redskaber til at opspore og håndtere problemer med negativ social kontrol, siger rådmand i Beskæftigelses -og Socialforvaltningen, Christoffer Lilleholt (V).