Akutskole, letbane og ‘safe house’: Her er 16 centrale nedslagspunkter i Odenses mega-budget

Sent torsdag aften stod det klart, at 23 ud af byrådets 29 medlemmer står bag budgetforliget for 2025 i Odense Kommune. Kun Venstre og Liberal Alliance står udenfor.

I budgettet er der sat 100 millioner kroner ekstra af til folkeskolen, 35 millioner kroner ekstra til faste teams i ældreplejen samt penge til letbanens etape 2. Også Konservative står bag aftalen, selvom de for blot to uger siden sagde nej til letbanens etape 2, da TV 2 Fyn spurgte alle partierne om deres holdning til letbaneudvidelsen.