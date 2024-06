Akutskole til grænseoverskridende elever skudt til hjørne

Inspirationen til akutskoler kommer fra Sverige, hvor elever kan tages ind i kort tid ad gangen for at få bearbejdet deres uhensigtsmæssige adfærd.

Men ser læser man den nye erklæring, kommer det ikke til at være løsningen i Odense.

Debatten om elever med grænseoverskridende adfærd har været højaktuel, siden over 100 forældre på Agedrup Skole i Odense i februar sendte et bekymringsbrev til både lokal- og landspolitikere om et voksende problem. TV 2 Fyn har siden afdækket store problemer på Agedrup Skole - og andre skoler i Odense - med tilfælde af trusler med kniv, indtag samt salg af alkohol og euforiserende stoffer i skoletiden, overfald i omklædningsrum, krænkelser af seksuel karakter, vold, tyveri og hærværk.