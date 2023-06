Al Capone-model: Odenses rocker-indsats giver penge i kommunekassen

Det kan betale sig at bruge både pisk og gulerod overfor Odenses bande- og rockermiljø.

Det viser en analyse af Odense Kommune indsats mod bande- og rockere, som byens økonomiudvalg onsdag får præsenteret.

Afrapporteringen viser, at det fra 2018 og frem til første halvår af 2022 var lykkedes at få 113 borgere fra miljøet i arbejde eller uddannelse, og 85 borgere fik stoppet deres ydelser fra kommunen.

Kontrolenheden har gennemført flere sanktioner mod borgere, der ikke ønsker at medvirke til at få et arbejde eller en uddannelse. Det har medført, at flere bandemedlemmer simpelthen har sagt nej til at modtage offentlige ydelser.

Kommunen har siden 2017 brugt 32,5 millioner kroner på forebyggende tiltag og sanktioner mod miljøet.

Kommunen samarbejder blandt andet med Skat og politiet efter den såkaldte Al Capone-model, hvor man rammer bande- og rockermedlemmer på pengepungen.

Kan gøre endnu mere

Der er dog fortsat mulighed for at forbedre arbejdet.

Flere rocker- og bandemedlemmer forsøger nemlig at undgå sanktionerne ved at flytte deres adresse proforma til andre kommuner. Odense Kommune er i kontakt med relevante ministerier for at forbedre kontrolmulighederne.

Kommunen har også haft afsat midler til at støtte socialt udsatte, der afpresses eller trues med vold, og man har ekstra fokus på 40-50 kriminelle unge på uddannelseshjælp for at forhindre, at de bliver rekrutteret til bandemiljøet.

Odense Kommune har tilbud om psykologhjælp til ofre for bandekriminalitet, og på nuværende tidspunkt benytter seks borgere sig af tilbuddet.

Ifølge afrapporteringen til Økonomiudvalget har starten af året været stille på området.

Årsagen menes at være fravær af aktuelle bandekonflikter og at mange medlemmer er fængslet.

I efteråret 2022 var der fokus på Satudarahs indflytning på Spedsbjergvej i det vestlige Odense. Gruppen kom ud igen, og i foråret i år har kulturforvaltningen redegjort omkring forholdene på Pedersmindevej 20C, hvor Hells Angels har klubhus.

Hells Angel har benyttet lokalerne til klubhus i mange år, men da der ikke har været oplysninger om utryghedsskabende aktiviteter, er der ikke mulighed for - trods politisk ønske herom - at lave forbud mod klubhuset, hedder det i afrapporteringen.