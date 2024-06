Alex ville skære pulsåren over - nu har han fundet mening som frivillig

Nu også forfatter

Endnu en titel kan Alex nu tilføje til sit CV: Forfatter. De seneste år har han arbejdet på sin selvbiografi, som udkommer 21. maj under titlen: Grædende hjerte, blødende sjæl. Arbejdet med at grave sig gennem fortiden var smertefuldt, men nødvendigt.

- Jeg er stolt over at have skrevet min selvbiografi, men det var også en hård proces. Jeg har gjort det alligevel, fordi jeg også her gerne vil hjælpe andre, der har det svært. Vi kan godt komme op af et sort hul, men vi kan ikke gøre det alene.

I dag er selvmordtankerne væk, og livet har fået lys igen. Det er netop de gode relationer til andre mennesker, der har fået Alex på fode igen. Han har gode venner, som hjalp ham, da det så sortest ud. Han har et stærkt netværk i en lokal bowlingklub, men arbejdet som frivillig er det, som har betydet allermest.

- At være frivillig er det bedste, der er sket for mig. Her er der brug for mig, og jeg får lov til at gøre det allerbedste, jeg ved: At hjælpe andre.

Selvbiografien Grædende hjerte, blødende sjæl udkom sidst i maj.