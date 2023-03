Alexander og Oscar har prøvet omdiskuteret dagtilbudsplads: - Kommunen kommer til at tabe en masse børn og familier

Anita Reifling har fået et helt nyt barn

Sådan føles det i hvert fald, efter at hendes søn Alexander er skiftet fra en ressourceplads i en almen institution til det specialiserede børnehus Platanhaven i det centrale Odense.

- Han er meget mere afslappet nu og bliver ikke så hurtigt udtrættet. Tidligere var han en karklud, der hang over min skulder, når jeg hentede ham, men nu har han overskud til, at vi går en tur, siger Anita Reifling.

Anita Reiflings søn Alexander har endnu ikke fået en autismediagnose, men er i gang med et længere udredningsforløb.

Og Anita Reifling er ikke i tvivl om, at Alexander har autisme. Da han var to år, svarede han kognitivt til et barn på 11 måneder, og nu hvor han snart fylder tre, har han fortsat ikke noget sprog og skal have hjælp til de fleste ting som for eksempel at spise.

Får en knude i maven

I første omgang blev Alexander derfor visiteret til en ressourceplads i den vuggestue, han gik i i forvejen.

- Pædagogerne var megasøde i hans vuggestue, men de kunne ikke rumme ham. Rammerne var ikke til det, selvom de forsøgte, siger Anita Reifling.

Alexanders udvikling gik helt i stå, og Anita Reifling måtte holde fri hver onsdag for at give sin søn et afbræk fra institutionen.

Efter bare tre måneder i et ressourceforløb fik Alexander derfor tilbudt en plads i en specialiseret institution.

Det har gjort en stor forskel for Alexander og hans familie. Anita Reifling er derfor bekymret over, at Odense Kommune nu lukker 12 pladser i autismeinstitutionen Enghaveskolens Børnehave for i stedet at oprette 24 såkaldte dobbeltressourcepladser i almene institutioner.

- Jeg får en knude i maven. Kommunen kommer til at tabe en masse børn og familier. Autister har ikke behov at spejle sig i andre børn, de har behov for ro, og for at blive mødt, hvor de er, siger Anita Reifling.

Personalet har ikke forudsætningerne for at hjælpe

Den bekymring deler Maiken Lund Rasmussen.

Hendes fireårige søn Oscar har både haft en dagplejeplads, en ressourceplads og en dobbeltressourceplads, før han ligesom Alexander endte i Platanhavens Børnehus.

- Det betyder bare alt, at han er endt der. Jeg kan gå på arbejde med ro i maven, for jeg ved, at de har prøvet børn med problematikker, der minder om Oscars, siger Maiken Lund Rasmussen.

Oscar har ikke en diagnose, men allerede da han startede i dagpleje, gik der ikke længe, før dagplejepædagogen begyndte at observere, at han opførte sig anderledes end de andre børn.

Derfor fik han en ressourceplads, hvor der var afsat 12,5 timer ekstra til ham om ugen. Det var dog ikke nok.

- Det stressede ham meget, at der hele tiden var skift. Han kunne ikke overskue, når han skulle vaske hænder eller på legepladsen, og der skulle altid en voksen til at guide ham, men det var der ikke ressourcer nok til, siger Maiken Lund Rasmussen.