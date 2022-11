Alkohol og hårde stoffer skaber utryghed: Nu kan alkoholforbud være på vej

- Det er vores allesammens plads, men lige nu er det kun en lille gruppe udsattes plads.



Sådan lyder svaret prompte fra by- og kulturrådmand i Odense Kommune Søren Windell (K), da TV 2 Fyn spørger ham, om det er værdigt at smide de udsatte borgere væk fra Banegårdspladsen i det centrale Odense.

Noget som rådmanden og By- og Kulturforvaltningen ønsker at gøre med et alkoholforbud på den centrale plads ved banegårdscenteret.

- Det er noget utrygskabende over adfærden på pladsen, og det har der været over længere tid, siger rådmanden, der fortæller, at pladsen og parkeringskælderen under bliver brugt som offentligt toilet af pladsens brugere.

Og det er ikke bare alkohol, der er en centralt omdrejningspunkt i den utryghed, der er på og omkring pladsen.



- Jeg har fået flere henvendelser omkring direkte handel med stoffer på pladsen, og det er, mens det er et område, hvor mange børn og unge færdes, siger Søren Windell.

Tiltag har ikke virket

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Fyns Politi har ifølge indstillingen til udvalget allerede forsøgt sig med forskellige andre tiltag for at få de udsatte borgere væk fra pladsen.



De har dog været uden effekt.

Rådmanden håber, at byen med et alkoholforbud kan få den centrale opholdsplads tilbage til hele byen.

- Og så er det ikke det, jeg ønsker, turister skal se som det første, når de ankommer til byen, siger Søren Windell.

Pladsen ligger mellem Odense Banegård Center og Fyens Stiftstidende, og avisen har i længere tid netop haft fokus på problemerne på den centrale plads.

Søren Windell afviser dog, at det er avisen, der har presset på for et alkoholforbud.

- Men de har rettet henvendelse til mig, ligesom jeg også selv har været opmærksom på problemet over længere tid, siger rådmanden.

Garanterer nyt opholdssted

Kan du garantere, at der er et nyt opholdssted til brugerne, hvis alkoholsforbuddet træder i kraft på pladsen?

- Forbuddet kommer ikke før en ny midlertidig løsning er på plads, siger Søren Windell, der dog understreger, at det er Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der skal udpege et nyt opholdssted.

Og det nye opholdssted er en vigtig detalje for rådmanden.

- Vi siger ikke bare, 'I skal ikke være her', men viser dem faktisk hen et sted, hvor de kan være istedet.

I indstillingen til By- og Kulturudvalget står det, at en overtrædelse af et eventuelt forbud kan straffes med bøde. Udvalget skal tirsdag tage stilling til forbuddet.

Tidligere i år var der også diskussion om et andet alkoholforbud. Der handlede det om regeringens sundhedsudspil, der lå op til et forbud mod køb af alkohol for unge under 18 år.