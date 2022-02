Alkohol og samtykke: - Oftest er det ofrene, der ikke kan huske

Samtaleemne

Måske er det ikke overraskende, at spørgsmålet om alkohol og samtykkelov rejses af gymnasieeleven. Julie Nielsen, der som sexualist for Ungdomsringen, underviser og rådgiver andre unge om sex og samliv, oplever, at det er et emne, der optager mange unge.

- Det er noget, vi taler om, og det er en enorm gråzone for mange. Men vi taler om, at når man er fuld, er man stadigvæk et menneske, og man skal stadig kende reglerne og følge dem, siger hun og fortsætter:

- Det er ikke sikkert, man kan have den samme dialog om samtykke, når man er fuld, så der skal man nok være ekstra påpasselig. Og det er også noget af det, vi går i dialog med de unge om, siger hun.