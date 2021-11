Alle er enige om, at forhandlinger skal i mål nu - men Venstre har masser af tid

Og noget tyder da også på, at den snak kommer til at fortsætte lidt endnu. For mens flere fik luft til hovedet i pausen, blev der samtidig bragt mad op til forhandlingslokalet.

Det hele er oppe i luften

Ifølge TV 2 Fyns samfundsredaktør, Jakob Risbo, er det ikke overraskende, at Venstre ikke har travlt.

- De er ikke lige så ivrige, fordi de med aftalen med Enhedslisten har et godt udgangspunkt i forhold til at få indflydelse. Venstre har alt at vinde ved at fortsætte forhandlingerne, siger han.

Her hentyder redaktøren til, at Venstre kan håbe på at blive tilbudt bedre placeringer i udvalg eller bestyrelser. Selv om partiet ikke er med i konstitueringen har det allerede med sine seks mandater sikret en rådmandspost.

- De andre har travlt, fordi de gerne vil have en afklaring. Det hele er oppe i luften, siger Jakob Risbo.