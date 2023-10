Alt for få tør tale med chefen om dårlig trivsel - men i frisørsalon øver de sig på det

- Som frisører er vi jo eksperter i at smile og altid sætte kundernes behov først. Også selvom vi har en rigtig dårlig dag, fortæller Stine Gammelgaard Rasmussen.

- Men mine ansattes egen trivsel betyder alt for mig. Uden glade og trygge medarbejdere kan jeg ikke drive en god salon. Det kan kunderne mærke, og så vender de ikke tilbage, siger Stine Gammelgaard Rasmussen.

Flere oplever lav mental trivsel

Velliv Foreningen, der ejer pensionsselskabet Velliv, har uddelt i alt 11,3 millioner kroner til 1.664 arbejdspladser som i løbet af uge 41 laver tiltag, der kan styrke den psykiske sundhed.



Og det er der brug for, mener foreningen. En rapport fra Statens Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet viser, at antallet af erhvervsaktive som oplever lav mental trivsel, er fordoblet fra 2013 til 2021. Kvinderne er i overtal, og det man hyppigst døjer med, er depressive tanker, angst, søvnløshed og stress.

- Vi bruger rigtig meget tid på vores arbejdsplads, så det er vigtigt at man kan tale om ens mentale mistrivsel. Så kan chefen hjælpe med for eksempel fleksible arbejdstider. Og kollegerne kan bedre støtte én, hvis man i perioder ikke er hundrede procent på, siger Christina Gro Storm-Rasmussen.

Ikke meget tid til privat snak

Allerede i dag er der i Salon Bellinge tradition for at gå til chefen, hvis man har problemer med at få sit liv til at hænge sammen. Arbejdstider justeres jævnligt, og mellem jul og nytår bestemmer man selv, om man vil arbejde. Det må kunderne finde sig i.

- Sygedage er der meget få af, to-tre sygedage pr. medarbejder i gennemsnit om året, anslår Stine Gammelgaard Rasmussen.

Alligevel er der stor opbakning fra de fire ansatte i Salon Bellinge til at sætte endnu mere fokus på den mentale sundhed på arbejdspladsen:

- Vi går meget tæt op og ned af hinanden hver eneste dag og har en travl hverdag uden meget tid til snakke privat. Så det bliver godt at få mulighed for at lære mere om hinandens stærke og svage sider. Man kan jo altid blive endnu bedre til at rumme hinanden, siger Augusta Jensen.