Alt for optimistisk eller det helt rigtige? Se de politiske reaktioner på letbanens etape 2

Borgmesteren er klar

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) synes fortsat, at planerne om etape to skal realiseres.

- Det er god idé, fordi vi kender de positive effekter, der er fra letbanen. Vi kan skabe en klimavenlig afvikling af trafikken. Vi har en ambition om, at vi skal være klima i 2030. Vi ved også, at det skaber værdi for at få ejendomme og erhverv i nærheden. Det skal vi bruge, når vi skal udvikle Vollsmose, så der er nogle positive effekter, siger borgmesteren.

At en etape to bliver cirka 290 millioner kroner dyrere, end det blev skitseret i 2015, skræmmer ikke borgmesteren. Han siger det ville være mærkeligt, hvis lønninger og priser ikke var steget på seks år.

- Så det er erfaringen med at bygge letbane og stigninger på lønninger og materialer, der gør, at vi nu har et mere skarpt billede på, hvad koster det, og hvordan bliver forløbet.

- Det synes jeg er et vigtigt faktuelt grundlag for en god politisk diskussion, siger borgmesteren.

V siger nej til syv letbane stop i Vollsmose

Rapporten peger på, at etape to vil kaste masser af investeringer og stigende huspriser af sig på ruten mellem centrum og Seden.



Men det får ikke etape-modstanderen Christoffer Lilleholt (V) til, at ændre holdning. Han mener, at der er rigtig meget i gang i Odense lige nu og vil hellere have, at der bliver kigget på forstæderne og velfærden.

- Venstre vil hellere bruge pengene på velfærd, bruge pengene på byen end på syv letbane stop i Vollsmose, siger Christoffer Lilleholt.

Han er heller ikke begejstret for, at prisen er gået op med næsten 300 millioner kroner.

- Vi har set, hvordan letbanens etape et kontinuerligt er blevet dyrere og dyrere og dyrere. Jeg tør ikke vide mig sikker på, om den pris, vi får i dag, også er den pris, vi står med i sidste ende, fordi etape ét har udviklet sig helt vildt, siger han.

Han tilføjer, at han hellere ser flere, bedre og oftere busser til Vollsmose.

Crawley er fortsat lun på etape to

Letbanens etape 2 står på børn- og ungerådmand Susanne Crawleys (R) ønskeliste. Hun har tidligere udtalt, at letbanens etape 2 "er en vigtig drivkraft" og "afgørende for sammenhængskraften i byen".

Onsdag aften siger hun til TV 2 Fyn, at hun endnu kun har nået et skimme rapporten, og derfor tager forbehold, men som udgangspunkt har den ikke fået hende til at skifte holdning.

- Som udgangspunkt er etape to vigtig, også taget den grønne dagsorden i betragtning, siger hun og tilføjer:

- Der skabes vækst langs et letbanespor, og et af de steder vi har brug for at skabe vækst er i Vollsmose.

8.400 eller 12.100 passagerer

Med foreslaget om at lade en ny letbanestrækning starte i Seden og slutte ved Sukkerkogeriet på Vesterbro vil det være muligt at fragte 8.400 passagerer dagligt.

Hvis strækningen derimod skal fortsætte til Odense Zoo, er det daglige passagertal i stedet 12.100.

Ifølge rapporten vil en ny letbanestrækning være med til at sætte gang i investeringer og beskæftigelse i området omkring banen.

Letbanens etape et ventes at køre med passagerer omkring årsskiftet. Den blev besluttet i 2011, og allerede dengang var en etape to på tale.