Alternativ befrielsesdag: 4. maj fejres med fællessang fra altaner

På 4. Maj Kollegiet i Odense er fejringen af Danmarks befrielse en helt særlig dag. Størstedelen af dem der bor på kollegiet er i familie med modstandsfolk fra anden verdenskrig.

I år var der lagt op til en helt særlig fejring, da det er 75 år siden Danmark blev befriet. Kollegianerne havde set frem til en stor fest, samt mindehøjtidelighed på en tætpakket plæne i kollegiets gårdhave.

Alt sammen er i år ændret på grund af corona-restriktioner. I stedet for at samles og synge, var der mandag fællessang fra kollegiets altaner.

Læs også 75-året for befrielsen: Coronakrisen lægger dæmper på mindehøjtidelighed

Anna Sølling er kollegianer på 4. Maj Kollegiet i Odense. Hun synes det er ærgerligt, at dagen ikke kan fejres ordentligt.

- Det er rigtig trist, synes jeg, fordi det er en vigtig dag for os alle sammen. Det minder os om, hvorfor vi overhovedet har muligheden for at bo her, siger hun til TV 2/Fyn.

Anne Christine Hansen, der også bor på kollegiet, er enig. Hun synes dog, de har fundet en god måde at fejre befrielsen på trods omstændighederne.

- Når vi ikke kan gøre, det vi plejer, siger hun.

Alternativ fejring

Forstander på 4. Maj Kollegiet i Odense Jørgen Eliasen mener, at selvom der er restriktioner og aflysninger, skal man huske at mindes Danmarks modstandsfolk.

- Vi kan ikke give nok tilbage. Det er deres skyld, at vores samfund ser ud, som det gør i dag, og at vi har vores frihed, siger han.

Derfor har de på kollegiet holdt fast i fejringen, selvom det bliver en alternativ variant.

Læs også Overblik: Aflyste og reducerede 4. maj arrangementer

- Vi havde ellers lagt op til det helt store. Men det bliver sådan, at de unge mennesker fejrer det på køkkenerne og bliver på køkkenerne, siger Jørgen Eliasen.

Forstanderen har været på kollegiet i 16 år. I år er hans 17. fjerde maj fejring.

- Det er vildt mærkeligt at vi ikke kan. Men sådan er det, siger han.

Udskyder fest

Både Anna Sølling og Anne Christine Hansen havde set frem til den store jubilæumsfejring af 75-året for Danmarks befrielse.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, da det er årets største fest, siger Anna Sølling.

De håber at kunne holde festen den 29. august i stedet. Det er dagen, hvor den tyske besættelsesmagt i 1943 indførte militær undtagelsestilstand i Danmark.