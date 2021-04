Alternativ til seksualundervisning: - En smule akavet med klasselæreren

- Jeg tror også, det er lidt akavet for læreren, tilføjer Isabella Sofie Vanggaard.

Undervisning af unge

I Odense åbner Klinik for seksuel sundhed i Jernbanegade, og selv om skolepigerne har været tilfreds med deres seksualundervisning i niende klasse, glæder de sig over, at der opstår et alternativ.

På den nye klinik vil rådgivningen og undervisningen varetages af unge i 20’erne.

- Det virker som et godt alternativ til klasselæreren. Man kan være åben over for at snakke med én, man ikke kender, der heller ikke er så gammel, siger Isabella Sofie Vanggaard.