Alvorlig arbejdsulykke i Odense - Arbejdstilsynet er tilkaldt

Arbejdstilsynet tilstede

Vagtchefen fortalte TV 2 Fyn omkring klokken 15.50, at tre patruljer inklusiv en indsatsleder var kørt ud på stedet. En times tid senere, kan han fortælle, at Fyns Politi sammen med Arbejdstilsynet nu er i gang med at klarlægge hændelsesforløbet på ulykkesstedet. Vidner til ulykken bliver blandt andet afhørt.

Da området omkring Læssøegade er trafikeret, bad vagtchefen i første omgang bilister om at holde afstand og i bedste fald finde alternative ruter. Vagtchefen oplyser nu, at trafikken omkring ulykkesstedet ikke længere er påvirket.

Artiklen er opdateret klokken 17.16 med yderligere oplysninger fra vagtchef Henrik Strauss.