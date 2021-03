Alvorlige anklager mod Vollsmose-forening: - Vi har intet at skjule

Efter en lang række alvorlige anklager rettet mod foreningen Søstre mod vold og kontrol i Odense-bydelen Vollsmose vil byrådsmedlem Tommy Hummelmose (K) have lavet en uvildig undersøgelse af foreningen.

Læs også Støtter kampen mod vold og social kontrol med 500.000 kroner

- Det handler om at hjælpe de muslimske kvinder, som har været udsat for ganske horrible overgreb. Vi giver penge til foreningen for at hjælpe disse kvinder. Derfor skal vi være helt sikre på, at foreningen også er, hvad den giver sig ud for at være, siger Tommy Hummelmose, der er gruppeformand for Konservative i Odense.

Vi har ikke noget at skjule. De er velkomne til at undersøge os Kefa Abu Ras

Anklagerne drejer sig om, at der hersker mistro til, at foreningen udelukker medlemmer, lægger urimeligt pres på tidligere medlemmer, og så er der beskyldninger om nepotisme og dokumentfalsk.

- Jeg skal ikke være dommer over, om der er hold i anklagerne, men jeg har fået mange henvendelser, hvor folk siger mange forskellige meget kritiske ting om foreningen. Det bliver vi nødt til at få undersøgt, forklarer den konservative gruppeformand.

- Det er ret alvorlige anklager, og de kommer ikke bare fra én person, men fra mange forskellige, fastslår Tommy Hummelmose.

Forening afviser anklager

Søstre mod vold og kontrol afviser anklagerne og savner dokumentation for beskyldningerne.

Jeg skal ikke være dommer over, om der er hold i anklagerne, men jeg har fået mange henvendelser, hvor folk siger mange forskellige meget kritiske ting om foreningen. Det bliver vi nødt til at få undersøgt Tommy Hummelmose

- Hvis Konservative har dokumentation for det her, byder vi alle undersøgelser velkomne. Vi har ikke noget at skjule. De er velkomne til at undersøge os, for politikerne skal sikre, at kommunens penge bruges rigtigt, siger Kefa Abu Ras, der er foreningens frivilligchef og talskvinde.

- Vi har aldrig nogensinde udelukket nogen medlemmer fra Søstre mod vold og kontrol, fastslår hun.

Mørke kræfter i Vollsmose

Det er mørke kræfter i Vollsmose, der ønsker at lukke foreningen, mener hun. Foreningen modtager i 2021 et økonomisk tilskud på 500.000 kroner fra kommunen.

Læs også Negativ social kontrol i skolen: Drenge holder øje med deres søstre

- Vi ved godt, at der er nogle kvinder i Vollsmose, som anklager os for, at vi er for islamkritiske, fordi vi går ind for de danske værdier, fordi vi råber højt og siger, at alle kvinder har ret til at bestemme over deres egen seksualitet. Alle kvinder har ret til at bestemme over deres eget liv. Det (anklagerne, red.) passer simpelthen ikke. Vi ved, at der er så meget modstand og mørke kræfter i Vollsmose, som anklager os for alt muligt, siger Kefa Abu Ras.

Foreningen ser frem til yderligere dialog med Tommy Hummelmose og andre politikere i Odense. Forslaget fra Tommy Hummelmose og hans parti støttes af Venstre, Dansk Folkeparti og De Lokalnationale.

Byrådsmedlemmerne i Odense skal diskutere forslaget på et byrådsmøde onsdag den 17. marts.