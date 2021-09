Ambitiøs klimaplan udfordrer: Transportbranchen efterlyser løsninger

Køreskole uden elbiler

I LZ Køreskole i Odense vil Loay Zeraiq hellere end gerne skifte sine ni biler ud med elbiler. For ham er problemet, at elbiler kun kommer med automatgear. Tager man sit kørekort med automatgear, må man ikke køre manuelt.

-Derfor vælger alle elever at køre manuelt. Hvis den regel bortfaldt, ville jeg skifte alle mine biler ud til el. Det er godt for klimaet, du har billigere afgifter, du har el for 700 kroner om måneden, og det er fremtidens bil, siger Loay Zeraiq, der er direktør.

Han står for at skulle ansætte fem nye kørelærere og skal have fem biler mere på gaden. Men indtil videre har Loay Zeraiq kun bestilt en enkelt elbil.

Det er dog ikke alle, der er lige indstillet på at omstille til elbiler.

Vil flytte sin virksomhed

Hos biludlejningsfirmaet lejenflyttebil.dk kommer man ikke til at skifte diesel og benzin ud med el eller brint. Heller ikke selvom der kommer områder, hvor fossilbilerne ikke må køre, såkaldte nulemissionszoner.

- Vi kommer ikke til at sætte elbiler ind, bare fordi Odense ønsker det, fortæller Benny Fjord, der er direktør i virksomheden.

Benny Fjord udlejer flyttebiler flere steder i landet. Men elbilerne er for dyre at anskaffe og kan ikke erstatte diesel- og benzinbiler.

Hvis han ikke længere kan udleje sine fossilbiler i Odense, så flytter han bare virksomheden til en anden by.



- Det skaber ikke problemer for os, det skaber problemer for borgerne, siger Benny Fjord