Ambitiøs målsætning: Odense skal være klimaneutral om ti år 

Det er en ambitiøs plan, som torsdag formiddag er blevet præsenteret af Odense Kommune.

Inden for ti år skal kommunen nemlig være CO2-neutral. Det har partierne i byrådet forpligtet hinanden til med en ny aftale.

- Det er et ambitiøst mål, som vil kræve store beslutninger og ændringer i den by, vi kender i dag. Nå̊r vi lykkes med disse ambitioner, bliver Odense en både sundere, grønnere og mere attraktiv kommune at bo i. Sådan bliver vi en storby med omtanke, skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Siden 1990 har Odense Kommune nedbragt CO2-udledningen markant. For 30 år siden udledte Odense 1.435.000 ton CO2. I 2019 var udledningen reduceret til 765.000 ton CO2.

Skovrejsning og bæredygtigt byggeri

Uden nye tiltag forventes udledningen i 2030 at være på 491.000 ton CO2 årligt, men det skal endnu længere ned, hvis det står til byrådet.

Den klimaneutrale ambition skal realiseres med en række tiltag. I 2022 udfases kul på Fjernvarme Fyn. Derudover rummer aftalen fokus på mere kollektiv trafik, skovrejsning, bæredygtigt byggeri og fokus på madspild.

Ifølge Odense Kommune vil der være “væsentlige udgifter” forbundet med at indfri de mange ambitioner.

Fire centrale punkter i aftalen Bæredygtig mobilitet Bedre og mere grøn kollektiv trafik, bedre muligheder for cyklisme og færre personbiler. Forventet bidrag til at mindske CO2-udledningen: 250.000 ton Klimavenlig energi Lavere energiforbrug hos private og virksomheder, energirenoveringer og mere bæredygtigt byggeri. Forventet bidrag til at mindske CO2-udledningen: 200.000 ton Et grønnere Odense Flere grønne områder, kraftige investeringer i skovrejsning og mere bæredygtigt landbrug. Forventet bidrag til at mindske CO2-udledningen: 50.000 ton Odense Kommune som virksomhed Mere miljørigtige indkøb, nøjsomt forbrug, mindre energiforbrug og fokus på madspild. Forventet bidrag til at mindske CO2-udledningen: 5000 ton Kilde: Odense Kommune Se mere

- Den konkrete økonomi afhænger af, hvordan den endelige handleplan udformes. Parterne bag denne aftale forpligter sig imidlertid på at sikre, at der i forbindelse med kommende års budgetforhandlinger tilvejebringe de nødvendige finansieringskilder til at sikre udmøntningen af handleplanen.

En konkret klimahandlingsplan for Odense Kommune skal vedtages i foråret 2021.