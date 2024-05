Troldmanden gav gode råd på tv, men bar på en hemmelighed

Et spind af svindel

Johnny Hast Hansen har mange omkostningsgodtgørelsessager og ligger, ifølge Amira Smajics forklaring i retten, adresse til mange svindelfirmaer, der primært bliver drevet af rockere og bander.

Mange af dem kommer ofte på besøg på et nyligt oprettet kontor i Palægade i København, hvor forretningen udvikler sig fra kælderen i Odense.

Her kommer Amira Smajic dog hurtigt under pres fra de forskellige grupperinger, forklarer hun ifølge retsbogen, i 2022. Johnny Hast Hansen lover kunderne, at en hel masse kan lade sig gøre, eksempelvis at undgå beslaglæggelse af motorcykler.

Og da det så ifølge Amira Smajic ikke kan lade sig gøre, kommer hun personligt til at skylde rockerne penge. Et beløb, der i sidste ende nærmer sig to millioner kroner.

Kolde kontanter i kufferter

Men det bliver ikke ved at gå godt for Johnny Hast Hansen. I 2021 bliver han begæret personligt konkurs, og der bliver rettet krav mod revisoren for godt 24,5 millioner kroner. Det skrev Berlingske i sin tid.

Inden da bliver han dømt otte års konkurskarantæne, da han ad flere omgange er blevet koblet til konkursrytteri og stråmandsvirksomhed. I forbindelse med opgørelsen af konkursboet fandt kurator Boris Frederiksen kufferter fyldt med i alt 1,6 millioner kroner i kontanter.

Dengang afviser Johnny Hast Hansen over for Berlingske at have gjort noget galt. Avisen kan samtidig dokumentere, at revisoren har været involveret i 427 firmaer, der i dag er tvangsopløst, opløst efter erklæring, opløst efter konkurs, under konkurs eller under tvangsopløsning, skriver den.