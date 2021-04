Anakonda flytter ind i Odense Zoo

- Det er helt vildt dejligt. Vi var lidt i tvivl, om vi ville få en af de mindre anakondaer, men det lykkedes os heldigvis at få fat i en rigtig, stor, flot anakonda, smiler direktør i Odense Zoo Bjarne Klausen, mens han kigger på det store reptil.

Ni meter og 225 kilo

I det vandfyldte anlæg snor den tunge slange sig, men den kan både blive over dobbelt så lang og veje tre gange det, den gør nu.

- Den vil blive større, og det er anlægget også bygget til. Faktisk kan den blive så stor, at den potentielt kan spise store byttedyr som flodsvin, siger Bjarne Klausen og henviser til verdens største gnaver, der kan vokse sig til 65 kilo.

Når en anakonda skal have fat i sit bytte, benytter den sig af kvælning ved at vikle sin muskelfyldte krop rundt om dyret, hvorefter den sluges i én mundfuld og sover i flere dage.

Lumsk slange

Der er altså tale om et farligt dyr, forsikrer zoo-direktøren.

- Den kan bevæge sig hurtigt, den er lumsk, og den er sværere at læse end så mange andre. Anakondaen har ry for at være mere lumsk. Skal man ind til den, er man altid to dyrepassere. Man er ikke i livsfare, men vi er opmærksomme, for den har kræfter nok til at skubbe os ned i vandet, fortæller Bjarne Klausen.



Kvælerslangen har været i Odense Zoo i nogle uger, men det er først onsdag muligt for offentligheden at få den at se.