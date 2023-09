Analyse af Novo-nyhed: - Det er simpelthen et erhvervs-ridderkors til Odense

Novo Nordisk annoncerede fredag, at virksomheden har "meget fremskredne planer" om at bygge en stor fabrik i Tietgenbyen ved Odense.

Nyheden har bragt begejstring på hele øen, faktisk er der næppe nogle sure miner at spotte over, at gigantvirksomheden vil til Fyn, fortæller TV 2 Fyns samfundsredaktør Jakob Risbro, som har fulgt nyheden, allerede før den blev offentliggjort.

- Der er brede smil i Odense blandt politikerne. Det er simpelthen et erhvervs-ridderkors, der bliver givet til byen, at landets største virksomhed har valgt at lægge planer for at komme til Odense. Det er der overhovet ingen, der er sure over, konstaterer han.

Heller ikke TV 2's finanskommentator, Ole Krohn, er i tvivl om, hvor stor betydning en virksomhed som Novo Nordisk kan have for Fyn.

- Det er meget, meget vigtigt for Odense og Fyn. Nu melder man sig for alvor ind i kampen om de her mange rare milliarder, som Novo Nordisk agter at putte i anlægsinvesteringer i 2023. Man taler om investeringer for 25 milliarder, og kan man få en bid af den kage, så er man bedre kørende, lyder analysen.

Hemmeligt i lang tid

Rådmand i Odense Kommune Søren Windell (K) kunne fredag fortælle TV 2 Fyn, at han personligt havde kendt til projektet i over ni måneder.

Han er én af blot få, som har haft den information, fortæller Jakob Risbro.

- Ligesom da Facebook placerede sig i Odense, har det været omgærdet af utroligt stor hemmelighed. Der har kun været en lille skare i Odense Kommune, der har vidst, hvem der var på vej, og at der overhovedet var nogen på vej. Vi har talt med utroligt mange kilder, og dem der har vidst noget, har ikke villet sige det. Der er også mange, som ikke har vidst noget i de politiske udvalg.

Odenses borgmester, Peter Rahbek Juel (S), kaldte fredag nyheden for den største for Odense i dette årtusinde. Jakob Risbro er tilbøjelig til at give ham ret, men:

- Nu er det her årtusinde jo relativt ungt, men det er en stor erhvervshistorie. Det er en stor virksomhed, der kommer med både penge og arbejdspladser. Og når en så hæderkronet virksomhed som Novo Nordisk vælger at lægge sig i Odense, så kan det trække andre med, som får øjnene op for, at Odense er et godt sted at være som erhvervsvirksomhed.

Ole Krohn minder samtidig om, hvor stor en virksomhed Novo Nordisk er. Den har blandt andet en værdi på størrelse med hele Danmarks BNP.

- Det er en virksomhed, der på relativt få år er gået fra at være Danmarks mest værdifulde til at blive Skandinaviens mest værdifulde og nu blander sig i top 20 over verdens mest værdifulde selskaber, forklarer han.

Mange detaljer mangler

Det er endnu sparsomt, hvad vi ved om den fabrik, som Novo Nordisk agter at bygge i Odense, hvis altså tilladelserne falder på plads.

Dog fortæller Novo Nordisk, at den skal fremstille hjælpeudstyr til medicinalindustrien.

- Noget af det som står i sagsfremstillingen er, at der skal laves produkter, der fremstilles af plastikgranulat. Nu er jeg ude i gætterier, men Novo laver sådan nogle penne, som indeholder insulin til diabetikere. Det kan jo være, at det er sådan nogle, der skal produceres i Odense, gætter Jakob Risbro og fortsætter:

- Er det den slags produktion, der skal være i Odense, kræver det måske robotter, og folk der ved noget om automatisering og så videre. Så det ikke er sundhedsfagligt personale, der skal bruges meget af, men mere folk der ved noget om teknik, og som kan få sådan en produktion til at køre godt.

Når valget falder på Odense til en fabrik for medicinalgiganten, er det næppe tilfældigt.

Jakob Risbro er overbevist om, at Novo Nordisk også har kigget andre steder, da de skulle vælge en placering.

- Det er jeg helt sikker på, at Novo Nordisk har. Ligesom alle andre virksomheder, skal de også kigge ind i fremtiden, hvor der bliver mangel på arbejdskraft. På den måde er Odense og Tietgenbyen en placering, hvor der kan være et ret stort opland, hvor man kan hente arbejdskraft fra, lyder hans analyse.

Men det skal også gå stærkt med at bygge for Novo Nordisk, som lige nu oplever større efterspørgsel på flere typer medicin, end virksomheden kan levere.

- Virksomheden ser ind i nogle enorme vækstrater over de kommende år, som betyder, at de simpelthen ikke kan klare sig med de fabrikker, de har i dag. Derfor bygger de altså overalt, for at komme efterspørgslen i møde, forklarer Ole Krohn.