Analyse: Novo Nordisk er en kæmpe jobmotor

Størstedelen af jobvæksten i Danmark i 2023 skete i storbykommuner eller i kommuner, hvor Novo Nordisk har aktiviteter.

Det viser en ny analyse, som Dansk Erhverv har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Her fremgår det, at 81 procent af fremgangen i beskæftigelsen i 2023 er centreret i ti kommuner, hvoraf Novo Nordisk er til stede i flere af dem.

Den danske medicinalgigant stod alene for omkring 20 procent af jobvæksten, skriver Dansk Erhverv i analysen.

- Det er ret specielt det, vi ser i øjeblikket, hvor ganske få områder og virksomheder driver hovedparten af jobvæksten, siger Tore Stramer, som er cheføkonomi i Dansk Erhverv.

Novo Nordisk har til hensigt at købe et 81 hektar stort areal ved Tietgenbyen i Odense, hvor medicinalgiganten vil opføre en ny stor fabrik. I onsdags godkendte Odense Byråd lokalplanen for projektet.