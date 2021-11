Analyse: Politisk drama i Odense er usædvanligt

Og derfor vil det altså virke underligt, hvis de nyoprettede rådmandsposter igen fjernes.

- Og hvorfor skulle de så lige pludselig tages ud af forhandlingerne for at få en rådmandskabale til at gå op? Det synes jeg umiddelbart vil se mærkeligt ud, siger Jesper Buch.

- Det handler dybest set om, at der er kamp til stregen om, hvem der skal have lov til at vælge først.

Han vurderer, at der er kamp om By- og kulturforvaltningen, som Konservative gerne vil have, og at der kamp om Børn- og ungeforvaltningen, som Radikale Venstre gerne vil have, og så at Socialdemokraterne gerne vil have en rådmandspost til Tim Vermund.

Ekspert: Den havde jeg ikke lige set komme

Det usædvanlige ved det der sker i disse timer er, at Enhedslisten og Venstre har fundet hinanden.

Det siger professor og valgforsker ved Syddansk Universitet Ulrik Kjær.

Det der får valgforskeren til at løfte øjenbrynene er, at den usædvanlige alliance er gået helt uden om den politiske midte.

- Altså uden om Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Konservative. Den konstellation havde jeg ikke lige set komme, for den er forholdsvis usædvanlig, siger han.

Ulrik Kjær mener desuden, at Reza David og Enhedslisten spiller højt spil med troværdigheden.

- Noget af det de fleste vælgere kan forholde sig til, det er det med om man holder ord og om man modsat løber fra en aftale.

- Det er meget almen-menneskeligt, at vi lover hinanden forskellige ting fra tid til anden, og det med at løbe fra noget man allerede har lovet, det vil rigtig mange vælgere nok synes er lige på kanten, vurderer Ulrik Kjær.

I øjeblikket foregår kampen bag lukkede døre på rådhuset i Odense. Ingen ved, hvornår der vil komme nyt derfra.