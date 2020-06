For anden dag i træk: Svanefamilie får nu flyttehjælp fra Dyrenes Beskyttelse

For anden dag i træk har en svanefamilie forsøgt at flytte residens. Svanefamilien med otte svaneunger har forsøgt at krydse motorvejen.

Den farlige flytning får trafikken til at stå stille.

- I dag er det lykkedes dem at dirigere trafikken, siger vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taanquist.

Private standsede trafikken

Fyns Politi har søndag morgen modtaget flere opkald fra borgere, der er stødt på svanerne ude ved Fynske Motorvej syd for Odense.

- Det betyder at flere private borgere har standset trafikken og holder stille. Begge spor i begge retninger har været standset, siger vagtchefen.

Folk der holder stille på motorvejen er generelt en dårlig idé. Derfor har Fyns Politi ringet til Dyrenes Beskyttelse, der nu skal give dem mere permanent flyttehjælp.

Flyttehjælp fra Dyrenes Beskyttelse

Svanefamilien bestående af en han, en hun og otte svaneunger har holdt til ved nogle søer syd for motorvejen syd om Odense.

Svaneparret og ungerne har stædigt ville krydse motorvejen to dage i træk nu. Foto: Ole Holbech

Nu er det ihærdigt lykkedes dem at standse trafikken og komme over på den anden side nord for motorvejen, hvor de nu holder til i Glisholm sø.

Svanefamilie på Fynske Motorvej v. afk. 50 er igen hjulpet af motorvejen - først af bilister og senere med ass. fra politiet. Vi undersøger nu om de kan flyttes, så ulykker undgås. Hvorvidt deres rejse udløser 14 dages karantæne står hen i det uvisse. Kør forsigtigt. #politidk pic.twitter.com/U4WOm2bDFR — Fyns Politi (@FynsPoliti) June 14, 2020

Men det er ikke et trygt sted for dem at holde til ved, hvis de nu skulle beslutte sig for at flytte tilbage igen. Derfor bliver Dyrenes Beskyttelse nu involveret, og skal hjælpe svanefamilien med at finde et mere sikkert og mere permanent hjem.

- I morgen er der jo mere trafik, og så vil det formentlig gå galt. De har været heldige med at flytte på en søndag, hvor trafikken er lidt søvnig, siger Kenneth Taanquist.