Andet uheld på to dage: Letbanesammenstød lukkede trafikeret vej

Klokken 17.20 er et letbanetog og en personbil kørt sammen på Østre Stationsvej i Odense.

Trafikken blev kortvarigt standset, mens politiet arbejdede på stedet. En halv time efter uheldet er det igen muligt at passere.

Vagtchef Henrik Krøjgaard fortæller til TV 2 Fyn, at årsagen til sammenstødet endnu er ukendt.

- Det er endnu for tidligt at sige, om toget er kørt ind i bilen eller omvendt. Vi er ude at afhøre parterne nu, og der er også videoovervågning i toget, der kan kaste lys over uheldet, siger han.