Andre så stort på regler: Til sidst forlod Grith sin plads med rollator: - Jeg sidder frustreret tilbage

Ændrede reglerne undervejs

Da koncerten gik i gang, kunne Grith Nynne Bagge se, at flere gæster havde medbragt hjælpemidler som krykker og rollatorer på pladsen, og da hun talte med en sikkerhedsvagt, fik hun at vide, at det måtte hun selvfølgelig godt.

Det undrer hende nu.

Grith Nynne Bagge understreger, at hun har fuld respekt for, at sikkerhedsrisikoen er førsteprioritet ved sådan et arrangement.

- Selvfølgelig skal de sikkerhedsmæssige foranstaltninger være overholdt, men det klinger altså lidt hult, når man står ude på pladsen og ser det modsatte ske, siger hun da TV 2 Fyn taler med hende dagen derpå.

Grith Nynne Bagges sygdom gør blandt andet, at hun har meget lidt energi. Derfor havde hun prioriteret koncerten som en ting, hun ville nyde med sin mand, efter hendes liv havde ændret sig drastisk.

- Jeg sidder tilbage med en frustration over at have brugt så mange kræfter og energi på alt det her, og så kunne det i virkeligheden sagtens lade sig gøre, siger hun.