Andreas Alm reagerer på fyringsrygter

OB's sløje sæsonstart har medført, at flere og flere sætter spørgsmålstegn ved cheftræner Andreas Alms fremtid i klubben, men det er ikke noget, som kommer bag på svenskeren.

- Det er et ekko, som jeg har hørt på i fire uger nu. Men at fokusere på min fremtid, det er det forkerte fokus lige nu, siger svenskeren.

Ifølge OB-træneren skal fokus være at få holdet tilbage, hvor det hører til, og sørge for stabile præstationer. Samtidig anerkender Andreas Alm dog også, at holdet lige nu er i store problemer.

- Det er en kritisk situation, det sagde jeg også efter Silkeborg-kampen, da vi tabte med 3-0, og det siger jeg også nu, siger cheftræneren.