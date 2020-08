Andrias vandt pris til OFF: - Var med til at give et boost til karrieren

Mandag aften startede OFF20 – Odense International Film Festival - med et gallashow på Magasinet i Odense, som blandt andet havde fint besøg af Kronprins Frederik og kulturminister Joy Mogensen (S).

Men den røde løber havde også besøg af en kending fra sidste år; nemlig vinderen af publikumsprisen 2019, filminstruktøren Andrias Høgenni.

- Det har været et rigtig dejlig blåstempling af mit kreative virke, siger Andrias Høgenni.

Han vandt prisen til OFF19 for sin kortfilm 'Ikki Illa Meint' fra 2018, og netop dén pris har ifølge filminstruktøren været med til at skubbe gang i hans karriere.

- Min film handlede om to færinge, der stod og skændtes om Facebook i et supermarked. Det er ikke ligefrem en plakat, der springer i øjnene, så at det danske publikum støttede den, og var villige til at give den en pris, var med til at give et boost til karrieren, siger Andrias Høgenni.

Hemmeligt projekt på vej

Instruktøren er selv oprindeligt fra Færøerne, men han har fået en forkærlighed for Odense og ikke mindst byens filmfestival.

- Jeg håber, jeg kommer tilbage. Det er altid dejligt at være på OFF, så enhver mulighed for at kunne deltage skal tages, siger han.

Lige nu har instruktøren dog gang i et andet og lidt større projekt, som fortsat er hemmeligt.

- Jeg sidder og arbejder på mit første lange projekt, og jeg har lidt et princip om ikke at dele alt for meget inden projekterne er fuldt finansierede, men nu håber jeg at kunne offentligøre noget meget snart, siger han.