Anerkendelse: Fynske eksperter i ulykker får tildelt professorat

Stoltheden lyser ud af Jens Lauritsen. Han kan fra årets første dag kalde sig professor.

Og så endda på en nytårsdag, hvor der er registreret historisk få personskader på Fyn fra fyrværkeri. Kun fire mennesker har overfladiske skader. Ingen børn er kommet til skade.

Læs også Historisk få fynboer kom til skade med fyrværkeri nytårsaften

Men Jens Lauritsen, overlæge ved Ulykkes Analyse Gruppen på OUH, kan fra i dag opgradere sit arbejde med forebyggelse af ulykker efter oprettelsen af et nyt professorat på SDU og OUH.

Derfor har Jens Lauritsen i dagens anledning iført sig en fin rød butterfly.

- Jeg er meget tilfreds, og af flere grunde. Vi har fået en opbakning af vores arbejde her i Ulykkesanalysegruppen i form af udpegningen af mig som professor ved Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital, siger Jens Lauritsen.

Ikke kun behandling

Han har som overlæge i en årrække udført et dedikeret og utrætteligt arbejde med forebyggelse af ulykker i OUH's forskningsinstitution "Ulykkes Analyse Gruppen". Og modtager altså nu anerkendelse for arbejdet i form af et professorat.

Læs også Brandfolk angrebet med fyrværkeri i Odense: - Vi sætter ikke liv og lemmer på spil

- Det er en anerkendelse, men det er jo også en markering af vigtigheden i vores fokus på ikke kun at behandle patienterne, men også at lære af de hændelser, der fører til ulykker. Og samtidig sørge for en grundig formidling til jer og andre medier, så vi kan forebygge skaderne, siger Jens Lauritsen.

I forbindelse med udpegningen af Jens Lauritsen som ny professor er der nu aftalt en række særlige forskningsområder, der skal arbejdes med.

Vi bør ikke kun behandle patienterne efter ulykker. Vi skal også lære af de hændelser, der fører til ulykkerne. Professor Jens Lauritsen, Ulykkes Analyse Gruppen, OUH

Et af forskningsinstitutionens nye indsatsområder bliver en nærmere definition af begrebet "en alvorlig ulykke".

- En ting er, at man overlever en ulykke, men vi ved jo også, at nogle ulykker har meget store følger senere. Det med at definere, hvad der ligger i at komme ud for en alvorlig ulykke, det vil jeg meget gerne give et kvalificeret svar på, fortæller den nyudpegede professor.

Enestående

Ulykkesanalysegruppen på OUH har siden 1972 arbejdet med at skabe et kvalificeret grundlag for ulykkesforbyggelse ved at registrere, analysere og formidle oplysning om ulykker. For eksempel arbejder gruppen med forebyggelse af trafikulykker, men forskningen omfatter også arbejdsulykker og skader efter vold.

Et af de mest kendte indsatsområder er fyrværkeriskader, hvor der hvert år registereres, forskes og formidles til medier, politikere, organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Gruppen har desuden udviklet systemer til at beskrive årsager til ulykker hos de cirka 50.000 mennesker, som årligt kommer på skadestuen på OUH.

Den fynske forskningsgruppe er enestående i Danmark, men samarbejder med lignende forskningsgrupper i udlandet.

- Vi kan ikke arbejde med teoretiske emner uden at have et samarbejde internationalt, og det samarbejde vil jeg også som professor styrke yderligere i de kommende år, siger Jens Lauritsen.