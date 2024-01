Angelina giver gratis service til arbejdsløse: - Nogle dage er der jo kø helt ud på gaden

Hun er lige gået i gang med at søge et nyt job, og er glad for muligheden for at få taget et billede af en professionel fotograf.

- Jeg synes det er fantastisk, at andre giver noget af sig selv på den måde, siger Zaia Birchstorm Simonsen.

Hun synes det nye billede fanger meget bedre hvem hun er som person.

- Jeg håber jo, at en potentiel arbejdsgiver ud fra billedet får en bedre ide om, hvem jeg er, siger Zaia Birchstorm Simonsen.

Hun glæder sig til at dele de nye ansøgninger ud, og håber, at hun snart kan komme i job igen.

Drømmejobbet i hus

Og med et nyt billede er Zaia Birchstorm Simonsen måske et skridt tættere på et nyt job. Angelina Devine kan i hvert fald mærke på hendes indbakke, at hendes arbejde gør en forskel.

- Jeg får jo e-mails fra folk, der takker mange gange for portrættet, og at de har landet deres drømmejob. Der er også nogen, der skriver, at første gang de sendte deres ansøgning med det nye billede, så var jobbet i hus, fortæller hun.

Og det glæder hende rigtig meget.

- Det er jo helt fantastisk, og hvis alle hjælper lidt, så hjælper det rigtig meget, siger hun.

Det er fra den 16. til den 19. januar fra 10-17, arbejdsløse har mulighed for at komme forbi Pink Studio og få taget et billede.