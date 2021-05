Angrebet på Facebook:

Det gør til gengæld den mand, der kaldte Claus Skjoldborg for "en latterlig person".

- Det var måske lige i overkanten. Jeg syntes, hans handling var latterlig. Det var selvfølgelig dumt at sige, at han var latterlig, lyder det fra den anden ende af røret.



Ville du have sagt det samme, hvis du stod over for ham?

- Det er sgu et godt spørgsmål. I en ophedet debat tror jeg sgu godt, jeg kunne have gjort det.

Alligevel ender han faktisk med at sige undskyld til Claus Skjoldborg for at have kaldt ham en latterlig person. Han mener dog fortsat, at politikerens udtalelser om jointpapir er latterlige. Det respekterer Claus Skjoldborg.

- Jeg tager imod undskyldningen. Vi behøves overhovedet ikke at være enige, siger han.