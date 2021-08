Angstfremkaldende beskeder i e-boks - nu er en løsning på vej

Efter psykisk syge Jonas Schmidt flere gange har forsøgt at gøre de lokale politikere opmærksomme på konsekvenserne ved digital post i weekenderne, kan han nu sænke skuldrene en smule.

Onsdag har et samlet økonomiudvalg i Odense Kommune nemlig tilsluttet sig et forslag fra rådmand Brian Dybro (SF). Det går på, at der fremover skal gås langt for at tage hensyn til sårbare borgere, når der bliver afsendt digital post.

- Jeg kan se, at det er meget ubehageligt for mange mennesker at modtage disse beskeder før weekender og helligdage. Derfor synes jeg, at det er vigtigt, siger Brian Dybro.