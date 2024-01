Anker tog en bid af dronningens "forbudte frugt": - Det var lidt kontroversielt

Og selvom han er rundet af et arbejderparti, gør den kongelig hæder stadig den tidligere bykonge stolt.



- Jeg synes, det er ærefuldt og tager det også som et cadeau for det arbejde, jeg har gennemført igennem 24 år.

Dropper tradition

Her få dage før, at Dronningen skal overlade sin trone, står Anker Boye komisk nok selv i den situation, at han kan sende stikpillen direkte tilbage til toppen af partiet.

Det "komiske skær" over de kongelige ordner ser nemlig ud til at være falmet i sådan et grad, at flere i den socialdemokratiske top nu gerne vil bære, hvad Stauning dengang kaldte "ejendommelig levning fra fortiden".

- Det var på tide, siger Anker Boye om beslutningen om at droppe den særlige tradition, der blev taget tirsdag i denne uge.

Fremover bliver det op til hver enkelt medlem af den socialdemokratiske folketingsgruppe at afgøre, om man vil tage mod en kongelig orden eller ikke, fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag.



Statsministeren har selv meldt ud, at hun vil tage imod en kongelig orden, hvis hun får den tilbudt.

Ikke den første

Anker Boye er langt fra den første eller eneste socialdemokratiske borgmester, der har taget imod et ridderkors.



13 af de nuværende 44 socialdemokratiske borgmestre har taget imod ridderkorset fra dronningen ifølge en opgørelse lavet af DR.

Også Anker Boyes forgænger på borgmesterposten i Odense, Verner Dalskov, modtog ridderkorset under sin embedsperiode - også selvom han var socialdemokrat.

Anker Boye har aldrig fået en officiel forklaring på, hvorfor han i sin tid modtog ridderkorset. Fyens Stiftstidende spekulerede dog dengang i, at det kunne have sammenhæng med borgmesterens samarbejde med kongehuset i forbindelse med H.C. Andersens 200 års fødselsdag i 2005.