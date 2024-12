Ankestyrelsen har undersøgt ulovlige ventelister i flere år - kommune nægter sig skyldig

Især på Storstrømsbroen blev der i 2023 registreret tab på 33 millioner euro. De samlede tab fra projektet i 2022 var betydeligt højere, nemlig 182,2 millioner euro, fremgår det af selskabets regnskab.

Omsætningen steg dog med 25 procent, men det gjorde gældsbyrden også - fra 25,8 til 81,3 millioner euro.

Til gengæld kunne Itinera glæde sig over en væsentligt forbedret indtjening. Selskabet opnåede et resultat før skat på 48 millioner euro mod et positivt nettoresultat på 28,7 millioner euro i 2023 sammenlignet mod et tab på 181 millioner euro.

Det skyldtes bl.a., succes i det italienske marked og vækst i USA via datterselskabet Halmar International bl.a. arbejder på flere undergrundsstationer, JFK Airport og et viaduktprojekt i Harlem, oplyses det i årsrapporten.

Modvind på cykelstien

Mens Itinera i har oplevet strid modvind på cykelstien over overskrifter i medierne i Danmark med beskyldninger om manglende styr på underleverandører, der underbetaler, massive leveringsforsinkelser og problemer med at holde budgettet, er Gavio-familien kendt for at gå stille med dørene.

Og i forbindelse med Corona-krisen, som Itinera også var ramt af, fremhævede Forbes i en artikel Gavio-koncernen som et af flere socialt ansvarlige firmaer, da man i 2022 gav en bonus på en million euro til arbejdere med under 50.000 euro i indtægt - svarende til 300 euro pr ansat.

Det skete for at modvirke inflationen og stigende leveomkostninger.

I forbindelse med sagen om Tekno Fire og deres 270 albanske ansatte, satte Itinera i første omgang samarbejdet med albanerne på pause, mens DR’s oplysninger om retur-kommission blev undersøgt.

Men nu er de tilbage i arbejde, og det får Itinera ikke ros for af 3F, der mener, at Itinera har været for lidt grundige og for hurtige til at lukke albanerne ind i varmen igen.

Påstande, der tilbagevises af firmaet.

Fedag besluttede Region Syddanmark så at gennemføre en ny undersøgelse, og Vejdirektoratet har afvist at tage albanerne tilbage, oplyser DR.