Ankestyrelsen skal igen vurdere sag om ulovlig borgmesterannonce

Nu vil Venstre i Odense Byråd have Ankestyrelsen til at vurdere sagen en gang til.

- Vi har fået aktindsigt i kommunikationen i forvaltningen, og her kan vi læse, at borgmesteren var mere involveret end det umiddelbart fremgik af den juridiske redegørelse, siger Venstres gruppeformand Claus Houden.

Da sagen kom frem i april påtog borgmesterforvaltningen sig omgående ansvaret for den ulovlige annonce.



- Det var den kommunale forvaltnings idé og anbefaling at indrykke annoncen, og borgmesteren har alene været forelagt tekst, men ikke annoncen i sin helhed med billeder, sagde stadsdirektøren i april til TV 2/Fyn.



Borgmesterens ansvar

Venstre vil blandt andet have Ankestyrelsen til at vurdere, om der er grundlag for at frikende borgmesteren for ansvar.

- I den 11 sider lange juridiske redegørelse står der kun halvanden linje om borgmesterens rolle. Nu kan vi se, at han ogå har haft klare holdninger til annoncens indhold og at teksten var inde over hans bord, inden den skulle trykkes. På den baggrund synes vi, at der er brug for at få Ankestyrelsen til at vurdere, hvad der er op og ned i den her sag, siger Claus Houden.