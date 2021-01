Anklager i Vollsmose-drabssag: - Vi håber snart at anholde flere gerningsmænd

Tirsdag anholdt politiet en 21-årig mand, som mistænkes for at have affyret skud med hensigt til at dræbe to endnu ukendte personer.

Det er svært at sige, præcis hvor langt vi er, men det er vores forhåbning, at der vil komme flere anholdelser inden for overskuelig fremtid. Brian Dybdahl, senioranklager hos Fyns Politi

De to personer blev ikke ramt, men det gjorde Abdinur Mohamed Ismail, der var på parkeringspladsen ved Egeparken.

- Det er en meget ulykkelig sag, siger Brian Dybdal, der er senioranklager hos Fyns Politi.

- Den adskiller sig på den måde, at de skud, der bliver affyrret, ud fra vores opfattelse er rettet mod nogle andre personer end den, som uheldigvis bliver ramt og dør.

En milepæl i sagen

Onsdag er den 21-årige drabsmistænkte blevet fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Odense, og en dommer har besluttet, at han foreløbigt skal være varetægtsfængslet i fire uger.

- Der har været en langvarig efterforskning, og det har ført til, at vi er gået i retten med den her begæring om varetægtsfængsling, siger Brian Dybdahl og fortsætter:

- Retten var enig med os i, at der var en begrundet mistanke om, at den pågældende er skyldig i det her drab. Så på den måde er det en milepæl i sagen indtil videre.

Holder kortene tæt til kroppen

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, og det er primært af hensyn til den videre efterforskning.

- Det er vores opfattelse, at der stadig er gerningsmænd på fri fod, og de skal ikke have mulighed for at igennem pressen at vide, hvilke beviser politiet har. Politiet skal kunne holde kortene tæt ind til kroppen og fortsætte efterforskningen, siger Brian Dybdahl.

Blandt andet er politiet fortsat interesseret i at få fat på de to andre personer på de overvågningsbilleder, som politiet offentliggjorde tilbage i september.

- Det er svært at sige, præcis hvor langt vi er, men det er vores forhåbning, at der vil komme flere anholdelser inden for overskuelig fremtid, siger senioeranklageren.

- Vores hovedfokus er, at politiet får ro til at få fundet de sidste gerningsmænd.

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.