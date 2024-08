Anklager kræver udvisning i banderelateret overfald: Tildelte "adskillige knivstik på krop og lemmer"

Det var en tidlig morgen for snart to år siden, at fem unge mænd tildelte en anden mand ”adskillige knivstik på krop og lemmer” en tidlig morgen ved Odense Congres Center.

Det fremgår af den kommende straffesags anklageskrift, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i.

Her er fem mænd i alderen 24-27 år tiltalt for knivstikkeriet, der fandt sted omkring klokken fem den 24. september 2022 uden for kongrescenteret i Odense.

To af dem vil anklagemyndigheden nu have udvist med et indrejseforbud.



Ifølge senioranklager ved Fyns Politi Klaus Lauridsen var episoden banderelateret og et opgør mellem grupperne 9hunnah og NBV.

Tvang bildøren op

Anklageskriftet beskriver, hvordan den ene tiltalte var chaufføren af en bil, der på Ørbækvej kørte efter den forurettedes bil og flere gange kørte ind i den, så den forulykkede.

Efter påkørslen gik de tiltalte hen til bilen, hvor de ifølge anklageskriftet tvang bildøren op og stak den dengang 19-årige forurettede med kniv adskillige gange.

Alarmopkaldet nåede Fyns Politi klokken 05.07.

Vagtchefen sagde dagen efter til Fyns Stiftstidende, at manden var blevet stukket i torsoen og i benene, og at han efterfølgende blev kørt på sygehuset, hvor han blev erklæret uden for livsfare.

Efter knivstikkeriet flygtede de fem mænd i en sort bil. Udover de to tiltalte, der kræves udvist, mener anklagemyndigheden også, at chaufføren skal miste sit kørekort.

Straffesagen begynder ved retten i Odense 23. september.