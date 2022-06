Anmelderen om Tinderbox: Disse koncerter må du ikke misse

Torsdag vender Tinderbox tilbage efter to års ufrivillig pause.

Hvis du er en af de utroligt mange, der har billet til årets udgave af Tinderbox, er der tre koncerter, du skal overveje at troppe op til.

Det mener i hvert fald musikanmelder på Fyens Stiftstidende Simon Staun, som har mange års erfaring med koncerter og festivaler, og alle seks år har dækket Tinderbox.

Overordnet set roser Simon Staun dette års program til Tinderbox for én ting.

- Sammenlignet med Smukfest, Jelling Festival og Northside, som er dem, Tinderbox kan tillade sig at sammenligne sig med, har de et flot udenlandsk line up med blandt andet Stormzy og Muse.

- Muse er et stort festivalnavn, som længe har været ønsket i Tusindårsskoven, men nu skal publikum også vise, at de har ventet på Muse og så feste med dem, siger Simon Staun.

Plads til forbedringer

Når det er sagt, er der plads til forbedringer i det samlede program. Blandt andet er der ikke stående applaus til valget af de danske navne sammenlignet med for eksempel Smukfest og Jelling, mener musikanmelderen.

Men alligevel er der tre koncerter - hvoraf to er danske - som du bør overveje at tage til, hvis du er på Tinderbox.