Anmeldte "røveri": Nu er 16-årig sigtet for falsk anmeldelse og underslæb

To 16-årige og en 17-årig fra Odense troede måske, at de havde fået en god idé, da de lørdag aften besluttede sig for at udnytte den enes job i Netto.

Her foregav den ene af de tre, der er ansat i Netto, at han havde været udsat for et røveri, hvor de to andre havde truet ham og taget cigaretter fra butikken i Tarup. Det passede bare ikke.

- Ved afhøringerne hænger det ikke sammen. Det hele falder fra hinanden, forklarer vagtchef ved Fyns Politi Lars Thede.

Ifølge vagtchefen foregav den ene 16-årige sammen med den 17-årige, at de havde bestilt for mange cigaretter i bestillingautomaten ved kassen, hvor den 16-årige ansatte sad.

Derfor truede de ham og stak derefter af med cigaretterne. Dermed var der tale om et "røveri".

- Det viser sig, at det er efter forudgående aftale, konstaterer Lars Thede.

Præcist hvad, de tre havde aftalt vides ikke, men vagtchefen fortæller, at det under afhøringerne af de tre unge kom frem, at de havde aftalt forløbet.

Anmeldte sig selv

Efter "røveriet" valgte den 16-årige Nettoansatte at anmelde episoden til Fyns Politi. Han beskrev det som et røveri. Derfor bliver han også hurtig afhørt, da han under normale omstændigheder ville være forurettet.

I stedet er han endt som sigtet.

- Han (den ansatte i Netto, red.) er sigtet for falsk anklage og for underslæb, forklarer vagtchefen.

Lars Thede vil ikke sige noget om, hvilke konsekvenser det falske røveri får for de tre sammensvorne.

- Men der kommer et retslig efterspil, understreger han.

