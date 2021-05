Anna og Anders købte sig ud af testkø: - Der var en times kø, og det ville jeg ikke vente på

Det koster 198 kroner at blive testet hos Pentabase, men det var muligt at få halv pris onsdag.

Det er planen, at Pentabase vil køre testbilen rundt til de forskellige kviktestcentre i Odense for at se, om der er nogen, som hellere vil betale sig fra ikke at skulle vente på at blive testet.

Gad ikke vente i timelang kø

Anna Maria Tonnesen ærgrer sig over, at testkapaciteten ikke er højere på de offentlige testcentre, hvor det er gratis at blive testet.

- Der var en times kø, og det ville jeg ikke vente på, siger hun.

Anders Kollerup blev også spyttestet på Flakhaven, men han tvivler på, at han regelmæssigt vil benytte sig af muligheden for at betale for en hurtigere test, selv om han gjorde det i dag.

- Lige nu synes jeg, det var smart, for jeg vil egentlig gerne videre. Det løber op, hvis det er hver tredje dag, jeg skal betale 100 kroner. Det bliver hurtigt mange penge, siger Anders Kollerup.