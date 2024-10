Anna sender brugt medicinudstyr til krigshospitaler: - Vi er dybt taknemmelige

Anna Maagaard Kristiansen er ved at være færdig med dagens vask og pakning, så halskraverne kan blive afhentet.

Hun understreger, at hun ikke ville kunne gennemføre projektet uden sine kollegaer, som hjælper med at indsamle halskraverne.



- Jeg synes, det er det mindste, vi kan gøre for ukrainerne. De kan lige så godt få halskraverne og blive glade for dem, i stedet for at vi smider dem ud.