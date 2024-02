Anonyme anklager undersøges: SSP-leder anklages for arbejdsmiljø med mobning, trusler og straf

Ifølge et anonymt brev er mobning, trusler, offentlig voksenskældud, brug af straf og belønning, diskrimination, manipulation og enerådig ledelse en del af hverdagen i den afdeling, der hedder Uddannelse 4 under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.



Uddannelse 4 omfatter blandt andet kommunens SSP-samarbejde.

Brevet, der er sendt til samtlige byrådspolitikker, er underskrevet ”mange anonyme medarbejdere i Uddannelse 4”. De anonyme medarbejdere håber, at brevet kan føre til en undersøgelse af ledelseskulturen og en eventuel ændring.

Henvendelsen har fået ledelsen i forvaltningen til at reagere, selvom ingen lægger navn til kritikken.

- Jeg er da ærgerlig og knotten over, at vi som ledelse ikke har evnet at skabe et rum, hvor alle medarbejdere har modet til at stå frem. Vi ved jo reelt ikke hvor mange og hvem, der står bag brevet, lyder det fra René Junker, der er administrerende direktør i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune

Stress og angst

Det er Tommy Holst, der er leder af Uddannelse 4. Han blev i 2012 ansat som sekretariatschef for SSP og er nu leder af afdelingen Uddannelse 4, der omfatter Familierådgivningen, Forebyggende Indsatser og Unge og Rusmidler. SSP er et tværgående samarbejde mellem blandt andet skole, socialforvaltning og politi, og kommunens SSP-medarbejdere er placeret i afdelingen forebyggende indsatser under Uddannelse 4.

I det anonyme brev er en stor del af kritikken rettet direkte mod Tommy Holst. Blandt andet står der:

"Tommy kategoriserer gerne medarbejderne i "Stjerner og vandbærere", og man er ikke i tvivl om, hvilke medarbejdere, der er hvad."

"Arbejdsmiljøet (...) bærer præg af mangel på empati, dårlig behandling, direkte og indirekte trusler, voksenskældud (oftest i plenum foran kollegaer), mobning, faglig umyndiggørelse, diskrimination, nedsættende kommentarer om andre medarbejdere, forsøg på manipulation, forsøg på at skabe splid mellem medarbejdere, læk af informationer om andre medarbejdere, samt ligegyldighed ift. stress og medarbejderes trivsel. Flere medarbejdere har stress-, angst- og depressionssymptomer direkte relateret til arbejdsmiljøet. "

TV 2 Fyn har talt med i alt syv forskellige personer, der enten er tidligere eller nuværende medarbejdere i afdelingen. Alle bakker op om indholdet i brevet, men næsten ingen ønsker at udtale sig offentligt af frygt for repressalier.