Ansatte får lov at styre politikeres private Snapchat og Instagram

Fremover kan embedsmænd i Odense Kommune lave udkast til opslag på borgmesterens og rådmændenes private sociale medier, det besluttede byrådet i Odense i aftes.

Tidligere har embedsmændene ikke hjulpet politikerne med at lave opslag, men på grund af udviklingen skulle byrådet altså beslutte, om det fremover skulle være tilladt. Med de nye regler, kan embedsmænd hjælpe med udkast til både videoer og tekster på politikernes private sociale medier.

Ifølge reglerne må embedsmændene ikke yde taktisk rådgivning om, hvornår et opslag skal lægges på et socialt medie, og embedsmændene må kun hjælpe efter anmodning fra politikeren.

"Stærkt problematisk"

Som de eneste valgte Liberal Alliance og Enhedslisten at stemme imod forslaget i Odense Byråd, da der onsdag blev stemt om det.

Reza Javid (EL) mener, at det er stærkt problematisk, at neutrale embedsmænd nu skal hjælpe med indlæg på politikernes private profiler:

- Det skaber en gråzone, hvor det bliver svært at adskille embedsværkets faglige rådgivning fra partipolitisk støtte. Derudover mener jeg ikke, at det er acceptabelt, at der skal bruges offentlige ressourcer til at hjælpe med at lave indhold til private profiler, siger Reza Javid.

Også Araz Khan fra Liberal Alliance undrer sig over, at der skal bruges offentlige midler på politikkernes sociale medier.

- Når kommunale embedsmænd skal lave udkast til opslag, så går der arbejdstid med det, og jeg mener, at vi skal bruge ressourcerne på nær velfærd i stedet. Jeg forstår ikke, hvorfor skatteyderne skal betale for, at nogle politikere kan få opslag på deres private profiler på sociale medier, siger Araz Khan fra Liberal Alliance.

Odense borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), fortæller, at den kommunale forvaltning allerede i dag understøtter borgmester og rådmænd i at være i dialog med borgerne.



Koster ikke ekstra

Det sker blandt andet gennem udarbejdelse af taler og debatindlæg. Ifølge borgmesteren er der ikke langt fra disse over til de sociale medier, hvor flere og flere borgere er rykket hen.

- I dag er der en forventning om, at borgmestre og rådmænd skal være til stede og i aktiv dialog med borgerne på sociale medier - om de beslutninger og indsatser byrådet beslutter. Det kræver professionel understøttelse fra forvaltningen - naturligvis indenfor præcis de samme rammer som med alle andre kommunikationsprodukter, blandt andet komplet partipolitisk neutralitet.



Peter Rahbæk Juel understreger i en sms til TV 2 Fyn, at forvaltningen udelukkende skal understøtte med udkast til tekster. Borgmesteren og rådmændenes profiler skal stadig styres af politikerne selv.

- Det er således ikke noget, der kommer til at kræve ekstra økonomi eller flere medarbejderressourcer. Det handler ganske enkelt om at hjælpe vores fuldtidspolitikere til at kunne honorere den forventning, der er til dem - om udpræget dialog, også på sociale medier.



I 2017 valgte Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, at lukke sin Twitterprofil efter kritik af, at han fik hjælp fra borgmesterforvaltningens kommunikationsfolk til at lave indhold.