Ansatte på McDonald's slog alarm: - Manden har slået flere gæster

I de tidlige morgentimer måtte de ansatte på McDonald's på Fisketorvet i Odense tilkalde hjælp.

- Klokken 05.33 trykker de på overfaldsalarmen, forklarer den vagthavende fra Fyns Politi.

En mand, der er i starten af tyverne, angreb flere gæster på fastfoodkæden i det centrale Odense.

- Der er en mand fra årgang 02, som har slået flere gæster på McDonald's, siger den vagthavende.

Manden er efterfølgende blevet sigtet i tre voldssager og er fortsat anholdt.

- De forurettede i sagen har pådraget sig nogle lettere skader.

Fyns Politi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvad der eskalerede situationen, og hvorfor manden valgte at overfalde de tre personer.

Fredag oplyste Fyns Politi i en pressemeddelelse, at de har opsat flere overvågningskameraer i Odense og i Svendborg for at øge trygheden i nattelivet.