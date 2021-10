Antenneforening i Odense: - Det ligner systematisk ødelæggelse

Det er et stort problem. For kablerne skal samles meget præcist af teknikere, ellers virker de ikke optimalt. Og hvis det ikke meldes ind til foreningen, er det svært for dem at opdage det.

- Man kan jo ikke se skaden, før vores kunders net bliver tilpas langsomt, fortæller Henrik Lindholm.

Og det er til stor frustration for foreningen.

- Det ligner systematisk ødelæggelse, konstaterer Henrik Lindholm, der dog indrømmer at han ikke har noget bevis for det.

Ifølge Henrik Lindholm kunne hovedparten af overgravningerne dog være undgået. Han mener ikke, at man er god nok til at følge tegningerne over foreningens kabler, når der bliver gravet.