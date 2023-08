A.P. Møller Fonden med stor donation: Odense Teater skal renoveres for 100 millioner kroner

Også millioner til teater i Svendborg

Det er ikke mere end halvanden måned siden, at A.P. Møller Fonden også sendte millioner af kroner til et andet fynsk teater. Da var det BaggårdTeatret i Svendborg, som modtog 84,5 millioner kroner.

Pengene skal bruges til at bygge et nyt teater på den gamle værftsø Frederiksø ved havnen. Her vil man genbruge Stålhallens oprindelige konstruktion for at bevare det industrielle udtryk, og af den grund skifter BaggårdTeatret også navn til Stålhallen Teater.

- Det nye teaterhus i Stålhallen på Frederiksø vil med placeringen midt i Svendborg Havns aktive værftsindustri styrke byens udvikling og det rige kulturliv, lød det fra A.P. Møller Fondens formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla i juni.

A.P. Møller Fonden har ikke ønsket at kommentere dens bidrag til Odense Teater.