Appel til politikere i Odense: - Vi kan sikre billigere fjernvarme til Fyn uden brug af træ

Når Fynsværket fra 2022 ikke længere skal fyre med kul, skal der findes andre alternativer.

Ifølge Fjernvarme Fyn kan ny teknologi være mange år væk, men forsyningsvirksomheden Future Energy mener, at den allerede nu har teknologien og blander sig derfor i debatten - særligt i forbindelse med et forestående salg af Fynsværket i Odense.

- Nu kører debatten, og derfor bør det være relevant, at man benytter lejligheden til at diskutere fremtidige løsninger på energiforsyningen, og her vil vi i hvert fald gerne byde ind, siger Niels Hansen, som er teknisk direktør i Future Energy.

- Vores løsning kan bruges, uanset hvem der ejer Fjernvarme Fyn, fastslår han.

Sådan ser løsningen ud

Future Energy oplyser, at virksomheden har udviklet en model for, hvordan eksisterende teknologi kan kobles sammen til et nyt varmeforsyningssystem.

Sådan fungerer Future Energys løsning Future Energys anlæg vil brænde halm som pyrolyse, og kulstofdeponering baseret på biokoks i landbrugsjorden deponerer store mængder kulstof/CO2. I affaldsforbrændingsanlægget vil man via den billige syntetiske metanol reelt udsortere plast fra affaldet ved at brænde plasten og via metanolen producere ny plast. Herved udnyttes energien fra affaldsplasten og den udsorteres på en effektiv måde, så der produceres ny bæredygtig plastic, fra den syntetisk metanol Fuld udviklet vil anlægget indeholde en produktion af metanol, og det vil optage alt CO2 fra forbrænding af affald og halm, mens CO2'en bindes i metanol. Og dermed bliver det samlede CO2-regnskab reelt negativt, idet anlægget netto udtager CO2 af atmosfæren via den halm som - via fotosyntese - optog CO2, da halmen groede på marken. Kilde: Future Energy Se mere

Derfor har virksomheden tilbudt med hjælp fra en række investorer at købe Fynsværket og samtidig investere i udfasningen af kul på Fynsværket, men det har kommunen tidligere på året afvist.

Ifølge Future Energy vil virksomhedens løsning sikre nødvendige klimainvesteringer og billigere fjernvarme til forbrugerne.

Tidligere på ugen kom det frem, at Fynsværket skal udfase brugen af kul allerede i 2022. For private kunder vil omstillingen betyde en forventet maksimal prisstigning på 25 kroner om måneden for en gennemsnitlig husstand.

Ifølge Fjernvarme Fyn er en af løsningerne at bygge et nyt biomasseanlæg, der dels skal fyres op med træflis, indtil der kommer en bedre, billigere og mere bæredygtig løsning.

Naturfredningsforening: Udfas biomasse hurtigst muligt

Også Danmarks Naturfredningsforening har efterlyst, at Fjernvarme Fyn er mere ambitiøs, når det kommer til grøn energi.

- Det (biomasse, red.) er noget, vi skal have udfaset så hurtigt som muligt. Det ved vi. At lave nye og større biomassekedler i 2020, er bare den forkerte vej at gå, siger Maria Reumert Gjerding, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening.

Hun foreslår i stedet biogas, spildvarme, geotermisk energi og flere varmepumper.

Fjernvarme Fyn: Biomasse er bedste alternativ til kul lige nu

Ifølge direktør for Fjernvarme Fyn Jan Strømvig er biomasse dog det bedste alternativ til kul, som det er nu.

- Vi finder de løsninger, som er der nu, og som er tilgængelige. Vi kunne godt sætte os tilbage og vente, men CO2'en fra det kulfyrede anlæg ville bare fortsætte med at sive ud i atmosfæren, og det mener vi ikke er ansvarligt, siger Jan Strømvig.

- Vi tænker, at der inden for de næste ti års tid vil komme ny teknologi. Der tænker vi så at tage de nye teknologier i brug, efterhånden som de er klar til det, siger direktøren.