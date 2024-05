Appel til skoler og unge - drop usund kultur på sidste skoledag

Fredag har klokken ringet ind for sidste gang for de elever, der nu kan fejre, at de har sidste skoledag i grundskolen. I den anledning vil mange unge samle sig for at fejre, at deres folkeskoletid er overstået.

Af samme grund har flere organisationer samlet sig og sendt et åbent brev med en appel til skolerne og opfordret dem til at tale med både eleverne og deres forældre om alkohol og tobak/nikotin, i forbindelse med at der er private fester eller arrangementer på skolen/efterskolen.

- Vi anbefaler, at skolerne opfordrer forældre til at holde private fester uden alkohol, og at forældrene er hjemme, når festerne bliver holdt. Nu er det jo snart sidste skoledag, og her råder vi skolerne til at fortælle forældrene og eleverne om skolens regler for dagen, og til at opfordre forældrene til at lave aftaler om alkohol og andre rusmidler med deres børn. Som Sundhedsstyrelse er vores anbefaling desuden, at dagen er alkoholfri, siger enhedschef Niels Sandø.



Bag brevet står udover Sundhedsstyrelsen Danmarks Lærerforening, Skole & Forældre, Efterskoleforeningen og Danske Skoleelever. De har også fire konkrete forslag til, hvordan skolerne i fællesskab med eleverne og forældrene kan være med til at ændre på den alkohol- og rusmiddelkultur, der er blandt deres elever.