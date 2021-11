Araz Khan raser over stjålne valgbannere: - Det gør mig så frustreret og sur

- Det er rigtig træls. Det er mange penge, som jeg har smidt i det, og de er samtidig blevet fjernet lige akkurat op til valget. Helt overordnet er det træls for mig, men det er også helt generelt et demokratisk problem. Det er så nedværdigende for demokratiet, siger Araz Khan, der stiller op for Venstre.

De tre valgbannere har hængt ved rundkørslen siden 23. oktober, der er dagen for, hvornår man måtte hænge valgplakater til kommunalvalget op i gader og stræder.

Araz Khan bliver orienteret om et valgbanner, der delvist er revet ned tidligere på dagen onsdag eftermiddag.

Omkring klokken 16.40 fortæller han, at alle tre valgbannere fortsat er der, mens de en halv time senere er forsvundet, og det virker for venstrepolitikeren som planlagt.